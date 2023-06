Torna l’ATV Tennis Open, si inizia il 10 luglio

Dopo il grande ritorno della scorsa stagione, l’ATV Tennis Open è pronto per la sua 13ª edizione. Da lunedì 10 a domenica 16 luglio la terra rossa del Circolo Antico Tiro a Volo ospiterà il Torneo Internazionale di Tennis Femminile ITF con $60.000 di montepremi. La manifestazione romana, che già vantava nell’albo d’oro nomi di spicco come quelli di Sara Errani, Tathiana Garbin, Martina Trevisan e Dayana Yastremska, lo scorso anno ha aggiunto tra le sue vincitrici la croata Tara Würth. L’impegno profuso dal comitato organizzatore è volto a migliorare sempre di più una rassegna dalla grande tradizione, che ancora una volta in campo potrà vantare il giusto mix tra atlete di grande esperienza e giovani dal futuro promettente. Alla conferenza stampa di presentazione hanno partecipato

Fa sognare la prima entry list – A due settimane dall’inizio dell’ATV Tennis Open, la prima entry list fa sognare in grande. La prima testa di serie sarà l’austriaca Julia Grabher, tennista che gravita alla posizione numero 54 della classifica mondiale. Reduce dal secondo turno al Roland Garros, Grabher solamente un mese fa ha giocato la finale del WTA 250 di Rabat contro Lucia Bronzetti. Legate ai grandi palcoscenici del circuito maggiore anche Danka Kovinic (n.89 WTA) e Ysaline Bonaventure (n.90 WTA), atlete che al momento succedono a Grabher nel seeding. Per un torneo che nella sua storia ha lanciato tantissime giocatrici è molto allettante il nome di Brenda Fruhvirtova, sedicenne ceca che già oggi ricopre la posizione numero 136 del ranking WTA. La teenager ha già vinto nove titoli da professionista, ma non è ancora riuscita ad alzare un trofeo in un ITF con $60.000 di montepremi. Non mancheranno naturalmente le azzurre, con le wild card che andranno ad alcuni dei migliori prospetti della nuova ondata rosa del tennis tricolore.

Le parole del presidente Averni – “Sono contento che questo torneo sia diventato così longevo. Le donne assicurano grande spettacolo e una cornice gentile – le parole di Giorgio Averni, presidente del Circolo Antico Tiro a Volo -. Nelle edizioni passate giocatrici e coach hanno apprezzato ciò che facciamo per loro. Grazie al comitato organizzatore è facile prendersi cura delle ragazze assicurando loro il meglio. Quest’anno abbiamo preso anche un impegno sociale importante con Dynamo Camp, organizzazione che vuole garantire il diritto alla felicità di bambini affetti da patologie gravi e croniche. Ringrazio anche Federazione, istituzioni e sponsor che ci sostengono”.

Vito Cozzoli: “L’ATV ha le due anime dello sport” – “Quella dell’Antico Tiro a Volo è una manifestazione prestigiosa dedicata alle donne. Il torneo conta grandi campionesse, ma è anche un volano di pratica sportiva. A noi piace declinare le due anime dello sport: l’anima industriale e l’anima sociale. Accanto ai valori dell’inclusione e del rispetto delle regole, però, c’è un evento sportivo importante che si unisce alle grandi manifestazioni di questo periodo – le parole di Vito Cozzoli, presidente ed amministratore delegato di Sport e Salute -. Questa rassegna è la testimonianza di come Roma vive lo sport. È un’appendice non secondaria degli Internazionali, ma è un grande serbatoio di sport che alimenta la passione romana per lo sport e che caratterizza Sport e Salute per far crescere la dimensione sportiva”.

Alessandro Onorato: “Avanguardista l’investimento su questo evento” – Alla conferenza di presentazione ha partecipato anche Alessandro Onorato, assessore Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale. “Nel 2023 esiste ancora un gender gap nella pratica sportiva, le donne praticano meno degli uomini. Ad oggi abbiamo 20 milioni di italiani che praticano sport, su questi solo l’8.5% sono donne. È un problema sul quale le istituzioni dovrebbero intervenire per garantire una pratica di coinvolgimento – le sue parole – Aver voluto investire sul torneo di assoluto livello sul tennis femminile è da avanguardisti, sono sforzi privati e il coinvolgimento dei privati nell’affermazione di Roma è fondamentale. Questo è uno dei circoli più belli di Roma, si lavora per far sì che la socialità sia alla base della pratica sportiva”.

L’entusiasmo del direttore Adriano Albanesi – “Ovviamente a due settimane dall’inizio quella che abbiamo davanti non è un’entry list definitiva, ma sono già molto sorpreso della qualità delle iscritte”. Il primo commento di Adriano Albanesi, ancora una volta alla guida come direttore del torneo. Il parere del WTA gold coach è tra i più autorevoli in materia e va oltre il tabellone principale: “Grabher, Kovinic, Bondar e Dodin sono tutte giocatrici che sono o sono state in top 60 in tempi recenti. Poi guardando alle altre sono curioso dtwi vedere la croata Petra Marcinko e l’americana Elvina Kalieva. Le italiane? Ci sarà Nuria Brancaccio, molto migliorata nell’ultimo anno. Poi attendiamo di scoprire le wild card della federazione, che sicuramente porteranno al torneo ragazze interessanti”.

Antico Tiro a Volo e Mastercard – Il Circolo Antico Tiro a Volo è lieto di annunciare il rinnovo della partnership con Mastercard, technology company che mette in connessione i consumatori con le loro passioni grazie al programma Priceless. L’esclusività dell’Antico Tiro a Volo e di questo Torneo è in linea con lo spirito delle esperienze Priceless che Mastercard offre ai consumatori attraverso Priceless.com.

Dynamo Camp sarà charity partner dell’evento – La 13ª edizione dell’ATV Tennis Open si propone di creare un connubio tra sport professionistico ed impegno sociale. La partnership con Dynamo Camp, charity partner dell’evento, è per questo una grande novità. Dynamo Camp è un’organizzazione no profit che sostiene il diritto alla felicità dei bambini affetti da patologie gravi o croniche. A Dynamo Camp i bambini malati sono semplicemente bambini, la vera cura è ridere e la medicina è l’allegria. Il Circolo Antico Tiro a Volo è orgoglioso di contribuire con questa iniziativa.