Virtus Bologna, Luca Banchi è il nuovo allenatore: è ufficiale

Dopo il clamoroso esonero di Sergio Scariolo arrivato questa mattina, la Virtus Bologna ha annunciato il suo nuovo allenatore: si tratta di Luca Banchi. La società bianconera lo ha annunciato attraverso un comunicato ufficiale sul proprio sito: “Virtus Pallacanestro Bologna S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo fino al 30 giugno 2025 con Luca Banchi, fresco vincitore del premio di Miglior Coach del Mondiale 2023. Banchi nasce a Grosseto il 1 agosto 1965 e inizia la sua carriera da allenatore proprio nella sua città natale nel 1983: dopo varie esperienze in Toscana, siede sulla panchina prima di Trieste, poi di Trapani e Jesi. Nel 2006 inizia la sua avventura a Siena, prima da assistente e poi da Head Coach. Esperienza che culmina nel 2013 con la vittoria dello scudetto e della Coppa Italia”.

🔏 LUCA BANCHI È IL NOSTRO NUOVO ALLENATORE

Best Coach of @FIBAWC 🎖

Welcome on board coach!#AmarsiAncora pic.twitter.com/q4o8MQ2wgv

— Virtus Segafredo Bologna (@VirtusSegafredo) September 15, 2023