Torino, Cairo: “Gli obiettivi non vanno sbandierati, si lavora in silenzio per raggiungerli”

Il presidente del Torino Urbano Cairo ha commentato alla Gazzetta dello Sport le parole di Duvan Zapata: “Il fatto che sia venuto volentieri, mi fa naturalmente piacere. Io però preferirei tenere un atteggiamento diverso da quelli assunti negli ultimi tempi dai miei giocatori. Parlo di Vlasic, Rodriguez e di Zapata. Gli obiettivi non vanno sbandierati, non se ne parla, si deve lavorare in silenzio per raggiungerli. Anche per scaramanzia. È preferibile pensare a una partita per volta, si deve lavorare con determinazione per ottenere il meglio passo dopo passo. Ricordo che qualche anno fa il mio amico Percassi a chi gli chiedeva quale fosse l’obiettivo dell’Atalanta rispondeva “i 40 punti”. Poi la squadra ne faceva molti di più, però l’atteggiamento giusto è questo”.