Sportradar AG in visita alla Bertram Derthona per presentare l’integrity Education Workshop

Nella giornata di ieri, nel pomeriggio, presso la Cittadella dello Sport di Tortona la Bertram Derthona ha preso parte ad un incontro promosso da LBA in collaborazione con Sportradar AG, agenzia leader mondiale nel monitoraggio dei mercati internazionali delle scommesse per la prevenzione e il contrasto al match fixing. Le tematiche sono state introdotte dall’avv. Marcello Presilla, responsabile Integrity per l’Italia di Sportradar AG: nel corso dell’incontro è stato presentato a giocatori e staff tecnico e dirigenziale l’Integrity Education Workshop, patrocinato da Legabasket e destinato a tutti i Club. Nel pomeriggio di ieri, il focus è stato sul match fixing, al contrasto di questa pratica e al rafforzamento dei meccanismi per proteggere l’integrità dello sport. Esempi e testimonianze di personaggi del mondo dello sport hanno corredato le parole dell’avv. Presilla, che ha formato e informato la Bertram Derthona sui comportamenti corretti da avere su questa tematica.