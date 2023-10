Empoli-Udinese, Sottil furioso: “Samardzic? Ogni tanto sembra un obbligo rompere i cog**oni”

“Se mi sento a rischio? Ma proprio non ci penso. Sto lavorando col mio staff come sempre con grandissimo impeto e concentrazione. Chiaro, il momento lo conosco benissimo, ma non mi interessa”. Queste le parole di Andrea Sottil, allenatore dell’Udinese, in conferenza alla vigilia della trasferta di Empoli: “Empoli? Una squadra insidiosa, ha un’identità, ora è tornato Andreazzoli. Col Genoa è mancata la costanza”.

Poi la contestazione: “Samardzic ora sta bene. La sua assenza dal primo con il Genoa ha inciso, purtroppo ha avuto qualche problema, anche se qualche giornalista ha pensato bene di mettere zizzania, ogni tanto sembra sia un obbligo rompere i cog**oni, ho letto che per qualcuno avrebbe avuto la febbre, Samardzic l’ha avuta, senza condizionale. Chi lo ha scritto e ascolterà queste parole gli arriverà dritto il messaggio”.