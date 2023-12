Serie A2 basket 2023/2024: vincono Cantù e Fortitudo, perde Agrigento di misura

Terminate le sfide di domenica pomeriggio valide per la dodicesima giornata di Serie A2 di basket 2023/2024. A vincere per il girone verde Cantù e Rieti, per il girone rosso la Fortitudo, Trieste e Rimini.

Girone Verde

Cantù-Cremona 96-92: I lombardi conquistano il vantaggio nei primi due quarti ed amministrano nel finale, portandosi secondi nel girone verde

Rieti-Agrigento 85-84: I padroni di casa vincono di misura conquistando il vantaggio unicamente nel secondo quarto e soffrendo negli altri

Girone Rosso