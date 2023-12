Serie A1 basket 2023/24: vittorie larghe di Treviso e Trento su Brindisi e Venezia

30-17

E’ stata la domenica anche di partite di basket di Serie A. Due di queste mettevano contro Treviso e Brindisi e Trento con Venezia. E’ valsa la regola di casa, con le due squadre che hanno giocato nelle proprie mura che hanno fatto la voce grossa contro Trento E Brindisi.

Nel match fra Treviso e Brindisi, sin dall’inizio del match, non c’è stata storia. I ritmi dei padroni di casa, si denota sin dall’inizio, sono più intensi ed alti rispetto ai brindisini. Browman è ispirato, chiuderà poi con 19 sul taccuino dei punti, e con lui anche Mezzanotte portano subito il Treviso con un punteggio largo alla fine del primo tempo che si chiude per 45-23. Nella ripresa non cambia lo spartito del match: i padroni di casa fanno la voce grossa e Brindisi non reagisce. il match si chiude con un rotondo 806-60 che testimonia la differenza di valori che si sono visti per tutti i quattro quarti della sfida.

Nell’altra gara, Trento ha testimoniato il buon momento di forma in corso. I padroni di casa partono subito forte con un parziale nel primo quarto che già parla chiaro: 30-17 che fa capire subito come per Venezia sarà un tardo pomeriggio complicato. A fine secondo quarto è già fuga 60-38. Nel terzo e nel quarto quarto esce ancora fuori il talento di Grazulis ed Hubb che testimoniano la differenza dei valori, che fa terminare il match con i padroni di casa che supera no quota cento. Il match si chiude con il punteggio rotondo di 106-79.