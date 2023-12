Manchester City, Haaland e suo papà insorgono sui social contro la decisione dell’arbitro: “Terribile”

Il finale del match di Premier League tra Manchester City e Tottenham è stato caratterizzato da un grave abbaglio dell’arbitro Hooper. Sul 3-3, in pieno recupero, è stato infatti fischiato un fallo ai danni di Erling Haaland, interrompendo però una chiara azione da gol visto che Jack Grealish era diretto in porta con un solo difensore a marcarlo. Uno dei giocatori che l’ha presa peggio è proprio il norvegese, che fin da subito si è scagliato contro l’arbitro, contestando in maniera veemente la decisione e rimediando un’ammonizione. Non contento, Haaland ha rincarato la dose a fine partita, scrivendo sui social “Wtf” (letteralmente “che caz*o”) in merito alla decisione dell’arbitro. Tra i commenti ne è spuntato anche uno del padre Alfie, che ha scritto “Terribile“.