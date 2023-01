Serie A1 basket 2022/23: Treviso vince il derby veneto, Venezia battuta 100-93

100-93 nel match tra Nutribullet Treviso Basket e Umana Reyer Venezia, partita valida per la tredicesima giornata di Serie A1 di basket 2022/23. Grande vittoria dunque per Treviso al Palaverde, che permette ai padroni di casa di salire all’undicesimo posto in classifica con 10 punti.

La cronaca

In avvio di match Treviso inizia davvero forte, con ritmi alti e un’elevata intensità messa sul parquet. I padroni di cassa sono efficaci soprattutto da tre, con Iroegbu e Banks davvero precisi dall’arco. Dopo tre minuti di gioco infatti Venezia è indietro di nove punti, sul 13-2 in favore di Treviso. Dopo un inizio complicato però gli ospiti reagiscono e tornano sotto nel punteggio, grazie alle ottime percentuali al tiro di Spissu. Il primo quarto si conclude così in equilibrio, con il sorpasso finale di Venezia sul 23-24. Il secondo periodo così continua ad essere bilanciato, pur con un grande inizio di Tessitori a canestro per gli ospiti. Nonostante ciò Treviso non lascia scappare Venezia, soprattutto per merito dei punti di Banks e Cooke. L’equilibrio in campo così caratterizza la maggior parte del periodo, che infatti termina in perfetta parità sul 48-48.

Dopo l’intervallo lungo Venezia rientra meglio in campo, cercando fin da subito una prima mini fuga da Treviso. Grazie ai canestri di Willis e Watt, infatti, i lagunari riescono ada andare sul +5. Tuttavia, dopo un avvio a rilento, Treviso reagisce e si porta in parità dopo pochi minuti, con il solito Iroegbu a macinare punti per i padroni di casa. Quest’ultimo poi, grazie alle sue giocate offensive, riporta avanti nel punteggio Treviso, che chiude il terzo periodo avanti 74-73. Il match così arriva in bilico fino all’ultimo quarto, nel quale regna l’equilibrio per buona parte del tempo. A cinque dalla fine però Treviso prova lo scatto decisivo, con un Zanelli scatenato da tre. La fuga si rivela essere quella decisiva, sfruttando anche una Venezia un po’ scarica nel finale. Treviso così vince il match con il punteggio di 100-93.