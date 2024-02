Qualificazioni Eurobasket 2025, buona la prima per l’Italia di Pozzecco: sconfitta 87-80 la Turchia

Inizia con una vittoria il cammino dell’Italbasket di Gianmarco Pozzecco nel Gruppo B delle qualificazioni agli Europei 2025. Alla Vitrifrigo Arena di Pesaro gli azzurri dopo dalla fine del primo quarto in poi alzano le marce e riescono a gestire la Turchia verso l’87-80 finale in questo primo impegno del nuovo anno solare. 17 punti per capitan Melli, ma buona prova corale dei nostri, con Spissu, Tonut, Ricci e Mannion tutti in doppia cifra. Alla formazione di coach Ataman non bastano i 27 di un Biberovic particolarmente ispirato nel primo tempo e dall’eterno Mahmutoglu che prova la rimonta nel finale. La strada verso la rassegna continentale che si terrà tra agosto e settembre 2025 tra Lettonia, Polonia, Finlandia e Cipro proseguirà nella giornata di domenica contro l’Ungheria in trasferta.

RISULTATI E CLASSIFICHE

IL CALENDARIO COMPLETO DELL’ITALIA

LA PARTITA – Nei primi minuti di gara l’Italbasket deve fare i conti con un Biberovic che segna tutto quello che gli passa tra le mani, e con tre triple su altrettanti tentativi porta la Turchia sul 15-7. La risposta della Nazionale arriva tramite il neo capitano Melli, che a fine primo quarto è già in doppia cifra. Con l’ingresso di Pajola si alza l’intensità difensiva, gli azzurri vanno in vantaggio sul 24-21 dopo un canestro di Petrucelli, ma sulla sirena ancora Biberovic trova la tripla del 24-24 dopo i primi 10′ di gioco.

La difesa degli uomini di Pozzecco continua a stringere le viti e a provocare turnovers, che portano a facili punti in transizione. L’Italia allunga e va a +8 sul 38-30, poi Biberovic torna a segnare, ma gli risponde ancora Melli per il 41-35. Ottimi minuti anche da parte di Gabriele Procida, che mette a referto il suo primo canestro e poi trova Melli per il 48-38. Mannion a 3″ dalla fine penetra e segna il 50-39 con cui si va all’intervallo.

L’Italia al ritorno in campo prova a scappare definitivamente via grazie a un altro paio di triple, firmate da Procida e Spissu. Il vantaggio tocca anche il +14, ma la Turchia non molla e torna anche in singola cifra prima di chiudere il quarto a -12 sul 68-56, con i ritmi che negli ultimi minuti del terzo quarto si abbassano notevolmente.

Un paio di canestri di Ricci e la tripla di Pajola riportano l’Italbasket a +15 sul 77-62, ma la difesa perde colpi con il passare dei minuti, Mahmutoglu dall’arco non sbaglia praticamente mai e a 3′ dalla fine la Turchia torna sotto addirittura a -6. Ci pensa Spissu, prima con una penetrazione vincente, poi con una tripla che riporta i suoi avanti con un discreto margine sull’82-73. Nei due minuti finali è gestione verso l’87-80.