Olimpia Milano, Messina: “Felice per lo Scudetto. Eurolega? Ci riproveremo”

“Sono felice per il 30esimo scudetto, in Eurolega ci riproveremo l’anno prossimo”. Queste le parole del coach dell’Olimpia Milano Ettore Messina all’indomani della vittoria dello scudetto dopo gara 7 contro la Virtus Bologna. Tempo di bilanci e analisi: “Tre finali consecutive e due scudetti rappresentano un risultato importante. I tifosi ci sono stati vicini con quasi 10 mila presenze di media a partita, abbiamo riempito spesso il palazzo, insomma segno che la gente si avvicina nonostante la prima parte di stagione negativa in Eurolega. Vogliamo continuare a farlo nel futuro”, ha detto il tecnico ai microfoni di Sky. “In Europa abbiamo ottenuto una Final Four, il play-off l’anno successivo, mentre quest’anno non è andato come volevamo. Dobbiamo riprovarci l’anno prossimo, non sarà facile perchè l’Eurolega aumenta di valore, ma ci proveremo”, spiega Messina. E conclude soffermandosi sugli obiettivi: “Mi piacerebbe rivincere lo scudetto, ma non sarà facile. Capisco che l’attenzione di tutti sarà all’Eurolega, ma c’è il tema che diamo tantissimi giocatori alle nazionali. Siamo molto orgogliosi di questo, ma fino a metà settembre non avremo i nostri giocatori che poi dovranno affrontare stagioni in salita. Serve un organico lungo, ma non è facile poi equilibrarlo. Dobbiamo trovare il modo per rinforzarci per competere bene in entrambe le competizioni”.