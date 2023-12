Olimpia Milano-Cremona, Messina: “Difesa impeccabile. Napier ci ha dato ritmo”

Successo casalingo dell’Olimpia Milano che ha travolto Cremona 74-51 al ‘Mediolanum Forum’. “Giocare a meno di 48 ore di distanza dalla partita di EuroLeague non è mai facile. Sono contento, perché abbiamo avuto una difesa impeccabile per tre quarti, in generale abbiamo mosso bene la palla”, è il commento post gara di Ettore Messina. Shabazz Napier è subito protagonista con 16 punti a referto: “Ci ha dato ritmo, tiro, è stato il solito Napier – ammette il coach -. Di questo ha beneficiato anche Flaccadori e in due hanno tenuto in pugno la squadra tutta la partita. Quando rientrerà Maodo Lo avremo tre playmaker e mi sembrerà sempre festa… Anche Devon Hall potrebbe beneficiare della presenza di Shabazz e anche di Billy Baron: è importante che sugli scarichi attacchi e non si accontenti del tiro da tre, altrimenti è in balìa delle percentuali. Se attacca può creare per sé stesso e anche per i compagni”.

Poi aggiunge: “Non era facile giocare contro una squadra come Cremona: faccio i complimenti a Demis Cavina, secondo me giocano utilizzando davvero tutto quello che hanno al massimo e la loro è una buonissima pallacanestro. Vorrei finire con una parola di incoraggiamento per Marco Ramondino: non è mai bello quando un collega perde il posto di lavoro, ma lui è bravo e avrà presto occasione di rifarsi”, conclude Messina.