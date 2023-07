Washington Wizards, Gallinari: “Entusiasta di iniziare una nuova esperienza, darò il massimo in campo”

“Entusiasta di far parte della famiglia Wizards e non vedo l’ora di abbracciare questa fantastica città”. Così su Twitter, Danilo Gallinari, conferma che nella prossima stagione giocherà con la maglia dei Washington Wizards. “Mi sento ogni giorno più forte e non vedo l’ora di dare il massimo in campo e guidare e supportare il nostro talentuoso roster. Rendiamo questa stagione indimenticabile!”. L’azzurro in carriera ha indossato le maglie di New York Knicks, Denver Nuggets, Los Angeles Clippers, Oklahoma City Thunder, Atlanta Hawks e Boston Celtics, anche se in realtà con Boston non ha mai giocato a causa della rottura del crociato anteriore rimediata in Nazionale. Poi, il mese scorso, la trade che ha portato il Gallo a Washington, dove a questo punto proseguirà la sua carriera in Nba.