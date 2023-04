Sacramento Kings-Golden State Warriors stanotte in tv: canale, orario e diretta streaming gara-6 Playoff Nba 2023

Golden State Warriors e Sacramento Kings si sfidano in gara-6 dei playoff NBA 2022/2023, per il primo turno della Western Conference. Dopo aver perso le prime due partite della serie, gli Warriors hanno ribaltato la situazione con tre vittorie consecutive e ora hanno a disposizione il primo match point. Curry e compagni puntano a evitare la “bella”, la decisiva gara-7 che rappresenterebbe un’incognita. La palla a due è prevista per la notte italiana tra giovedì 27 e venerdì 28 aprile alle 02:00. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport NBA e in streaming su Sky Go, NOW ed NBA League Pass.