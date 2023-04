Los Angeles Lakers-Memphis Grizzlies stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming gara 6 NBA 2022/2023

Nella nottata italiana i Los Angeles Lakers di LeBron James andranno a caccia della semifinale di Conference nel match contro i Memphis Grizzlies, valevole per gara 6 del primo turno dei playoff NBA 2022/2023. Un incontro cruciale che potrebbe consegnare il passaggio del turno al club californiano, avanti 3-2 nella serie. Ja Morant e compagni, invece, hanno l’ultima chance per agguantare il pareggio e portare tutto a gara 7. La partita andrà in scena alle ore 4:30 della notte tra venerdì 28 e sabato 29 aprile e sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport NBA; lo streaming sarà affidato a Sky Go e NOW.