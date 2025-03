Caccia aperta ai Boston Celtics. La stagione NBA si appresta ad entrare nel vivo con i suoi due mesi più elettrizzanti, quelli dei playoffs. Una regular reason che ancora deve ufficialmente concludersi, ma che sta per consegnarci Cleveland Cavaliers e Oklahoma City Thunder come prime teste di serie delle due Conference. Basterà il fattore campo ai Cavs per sognare un clamoroso ritorno alle Finals, questa volta senza l’hometown hero LeBron James? Riusciranno i giovani e rampanti Thunder a fare uno step ulteriore dopo una RS dominata in lungo e in largo? Sono solo alcuni degli interrogativi che ci si pone verso una postseason che quest’anno offre un’infinità di spunti interessanti.

VERSO L’ULTIMO GIORNO DI REGULAR SEASON

Domenica 13 aprile sarà il giorno in cui conosceremo tutti i verdetti della regular season, gli accoppiamenti playoffs e chi dovrà passare per i play-in. E se la situazione nella Eastern Conference sembra per la maggior parte abbastanza delineata, nella Western è sostanzialmeente tutto ancora in ballo dalla seconda all’undicesima posizione. Grosse chances, quindi, che si arriverà all’ultima partita utile per avere il quadro definitivo. E come da qualche anno a questa parte, l’NBA metterà in campo tutte e 30 le squadre in due slot a orari che avvantaggiano i tifosi europei: il 13 aprile si giocheranno sette partite a partire dalle 19:00 italiane e le altre otto in contemporanea dalle 21:30 del nostro fuso orario.

Tra martedì 15 e venerdì 18 aprile verranno svelati i nomi delle ultime 4 squadre ai PO tramitee il Play-In Tournament, poi da sabato 19 inizierà ufficialmente il percorso che porterà al 5 giugno, data in cui avranno inizio le NBA Finals 2025.

QUANDO INIZIANO I PLAYOFFS? TUTTE LE DATE

April 13: Fine della Regular Season

April 15-18: NBA Play-In Tournament

April 19: Inizio NBA Playoffs 2025

May 5-6: Inizio delle Conference Semifinals

May 20-21: Inizio delle Conference Finals

June 5: Inizio delle NBA Finals 2025