Lacrime di gioia scendono dagli occhi di Michela Moioli, che a St.Moritz ha sfatato l’ultimo tabù di una carriera semplicemente straordinaria. La 29enne lombarda, già oro olimpico nel 2018 e vincitrice di tre Coppe del Monde, conquista per la prima volta anche un oro Mondiale. Lo fa in Svizzera, nella sua specialità, lo snowboard cross, e a suo modo, con un finale elettrizzante che la vede vincitrice al fotofinish. Nulla da fare per la rivale di tante battaglie, la britannica Charlotte Bankes, che deve accontentarsi della seconda posizione davanti alla franceese Julia Pereira de Sousa, che dopo aver condotto per buona parte della finale, crolla nei metri conclusivi e si prende il bronzo.

Una mattinata dominante da parte di Michela Moioli, che aveva fornito ottime sensazioni sin dai turni precedenti, conquistando la prima piazza sia nei quarti di finale che in semifinale. Per l’azzurra si tratta della settima medaglia mondiale complessiva: prima di oggi erano arrivati tre bronzi e un argento individuali e altri duee secondi posti nella prova a squadre. Per l’Italia si tratta del secondo titolo iridato della storia dell’SBX dopo quello di Luca Matteotti del 2015.

“Non ho parole. Eravamo veloci, ci siamo allenati moltissimo – ha detto Michela Moioli – Ma dopo la botta nel training non pensavo di diventare campionessa del mondo. E’ davvero incredibile, voglio solo ringraziare tutti. Non riesco a credere di essere riuscita a diventare campionessa del mondo”

Finisce invece ai piedi del podio la canadese Meryeta Odine, mentre la Small Final è andata alla francese Lea Casta davanti alla connazionale Manon Petit Lenoir, all’australiana Josie Baff e all’elveetica Sina Siegenthaler.

NIENTE MEDAGLIE PER SOMMARIVA E VISINTIN

Non arrivano invece soddisfazioni dalla gara maschile, che aveva visto due italiani conquistare l’accesso al tabellone a eliminazione diretta. Si è fermato nei quarti di finale Lorenzo Sommariva, caduto nella sua seconda prova odierna dopo aver passato gli ottavi per mezzo di un secondo posto dietro l’australiano Lambert. Subito out Omar Visintin, terzo nella sua batteria di ottavi dietro ai franceesi Aidan Chollet e Loan Bozzolo.

Quest’ultimo si è poi spinto fino all’atto conclusivo, dove però ha mancato di un soffio l’appuntamento con il titolo mondiale. A trionfare, davanti allo snowboarder transalpino, è stato il canadese Eliot Grondin in una finale che ha portato sul terzo gradino del podio Alessandro Haemmerle. Fuori dal gioco delle medaglie l’altro austriaco Jakob Dusek. Small Final che ha premiato lo statunitense Nick Baumgartner sui connazionali Nathan Pare e Jake Vedder, poi Aidan Chollet ottavo.