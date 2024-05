Playoffs Nba 2024: Minnesota affossa Denver e si porta sul 2-0, Knicks in rimonta sui Pacers

Grande sorpresa nella notte Nba, con i Minnesota Timberwolves che offrono un’incredibile prova di forza e strapazzano a domicilio i Denver Nuggets 106-80 in gara2 delle semifinali della Western Conference. Towns e compagni si portano così sul 2-0, risultato più che inatteso alla vigilia, e sono ancora imbattuti in questi Playoffs. Prova difensiva memorabile dei Wolves, che forzano i campioni in carica a soli 35 punti segnati nel primo tempo e 80 totali, nonostante l’assenza del suo miglior difensore Rudy Gobert. Nella metà campo offensiva Towns e Edwards (27 punti a testa) trovano ripetutamente la via del canestro e già dalla prima frazione danno il via all’allungo della propria squadra, che non si volta più indietro. Le cattive percentuali dei Nuggets (Murray 3/18 dal campo e Jokic 5/13) sono tutto merito dell’implacabile difesa della formazione di Finch, che ora porta la serie sul parquet di casa con il doppio vantaggio, ed è legittimata a sognare un posto in finale di Conference.

Nella Eastern Conference invece i New York Knicks si aggiudicano il primo episodio della serie contro gli Indiana Pacers con il punteggio di 121-117. Gara sempre in equilibrio al Madison Square Garden, con nessuna delle due squadre che riesce mai a prendere un vantaggio in doppia cifra. Decisiva nel finale una tripla di DiVincenzo (25 punti per lui alla fine) che dà il +3 alla squadra di Thibodeau a 41″ dalla sirena e la freddezza in lunetta di Jalen Brunson. L’ex Villanova è anche il miglior realizzatore con 43 punti, dirigendo come al solito in maniera splendida le operazioni nella metà campo offensiva. Prezioso anche Josh Hart con 24 punti e 13 rimbalzi, mentre nei Pacers, che mandano 6 uomini in doppia cifra, il miglior realizzatore è Myles Turner con 23.