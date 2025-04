Un esame di maturità per il riscatto, nel caso dei Los Angeles Lakers. E una prova di forza per la conferma, nel caso degli Oklahoma City Thunder e degli Indiana Pacers. Alla Crypto.com Arena di Los Angeles, nella notte dei playoff Nba, sono Luka Doncic e compagni a sorridere. I Lakers battono i Minnesota Timberwolves 94-85 e agguantano il pari (1-1) nella serie del primo turno. Protagonista lo sloveno, autore di 31 punti, 12 rimbalzi e 9 assist. A referto spiccano anche i 21 punti di LeBron James e i 16 di Austin Reaves. Una gara sempre in controllo, sin dal primo quarto chiuso sul +18 (+22 il massimo vantaggio). Nel finale c’è la reazione d’orgoglio dei Timberwolves, ma gli ospiti non riescono a ridurre il margine sotto le nove lunghezze. “Abbiamo studiato quello che non era andato bene in gara 1, ed erano tante cose, abbiamo preso sul serio la situazione, ci siamo assunti le nostre responsabilità e abbiamo ottenuto un risultato decisamente migliore”, l’analisi di LeBron. A Minnesota non bastano i 27 punti di Randle e i 25 di Edwards. Servirà un altro tipo di piano gara ai Timberwolves venerdì, quando la serie si sposterà a Minneapolis.

Hanno tanti motivi per sorridere invece gli Indiana Pacers, che battono 123-115 i Milwaukee Bucks portandosi sul 2-0 nella serie. I padroni di casa non vanno mai sotto nel punteggio, ma rischiano qualcosa nel finale quando si ritrovano a +2 a 2:33 dalla fine. Un campanello d’allarme messo a tacere dal contro-parziale di 8-2 finale. I Pacers si confermano (per ora) la bestia nera dei Bucks con cinque vittorie negli ultimi sei scontri diretti nei play-off. Protagonisti Pascal Siakam (24 punti e 11 rimbalzi) e Tyrese Haliburton (21 punti e 12 assist), mentre sull’altro fronte Giannis Antetokounmpo (34 punti, 18 rimbalzi e 7 assist) e Bobby Portis (28 punti e 12 rimbalzi) appaiono isolati, nonostante la nota lieta del rientro di Damian Lillard (14 punti).

Anche gli Oklahoma City Thunder non vanno mai in svantaggio. Quella del Paycom Center però, rispetto alla sfida dei Pacers, è stata una gara ancora più in controllo. OKC mette al tappeto i Memphis Grizzlies 118-99 e bissa il travolgente successo (131-80) in gara-1. Il presagio di un’altra serata da dimenticare per gli ospiti è il 9-0 d’apertura, con Memphis a 0/10 al tiro nei primi tre minuti e mezzo di gara. Tutto facile insomma per Shai Gilgeous-Alexander, il migliore dei suoi con 27 punti. Nelle fila di OKC spiccano anche i 24 punti di Jalen Williams e i 20 di Chet Holmgren. Per Memphis il top scorer è Jaren Jackson jr, autore di 26 punti.