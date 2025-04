Il futuro del reparto offensivo della Juventus è più che mai un puzzle in continua evoluzione, in vista della rivoluzione estiva già annunciata. Il nome di Osimhen rimane sempre più caldo.

Tra i dubbi legati alla permanenza di Dusan Vlahovic, i segnali contrastanti su Kolo Muani e l’incognita Milik, dalle parti della Continassa si lavora a una strategia a più livelli per rinforzare l’attacco nella prossima stagione. E c’è un nome che, più di altri, continua a rimbalzare nelle stanze dirigenziali: Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano è legato da una clausola da 75 milioni e il suo addio al Napoli, ormai certo, sta riscaldando numerose piste internazionali – la clausola infatti non è esercitabile in Italia.

Ma in casa Juve, nelle ultime settimane, non sono mancati ammiccamenti. Del resto, Cristiano Giuntoli conosce molto bene Osimhen, avendolo portato al Napoli, e sarebbe il primo a voler tentare il colpo clamoroso. I margini sono ridotti, certo, ma il sogno è vivo. Anche perché, nel risiko di attaccanti che coinvolge Serie A e Premier League, ogni incastro può aprire nuovi scenari. Uno su tutti: se Osimhen non finisse in bianconero, ma prendesse un’altra direzione, allora a Torino si aprirebbe un nuovo fronte. E infatti, proprio in queste ore, le trattative sembrano prendere un’altra piega…forse quella decisiva.

Osimhen allo United, Giuntoli vira su Lookman

Secondo le ultime indiscrezioni rivelate da Tuttosport, l’asse caldissimo tra Napoli e Manchester United avrebbe già prodotto i suoi primi frutti: Victor Osimhen avrebbe raggiunto un’intesa di massima con i Red Devils per la prossima stagione. Il club inglese è pronto a pagare la clausola da 75 milioni o, in alternativa, a inserire una contropartita tecnica molto gradita a De Laurentiis: Rasmus Hojlund. Il danese non ha convinto in Premier e il suo profilo potrebbe servire al Napoli per avviare un nuovo ciclo, soprattutto vista la sua esperienza già vissuta in Serie A con l’Atalanta. Per la Juventus, questo scenario è tutt’altro che ideale: in un colpo solo, vedrebbe sfumare due nomi monitorati da tempo.

E’ proprio per questo che Giuntoli avrebbe deciso di concentrare tutte le energie su un’altra pista già valutata da mesi: Ademola Lookman. Il 26enne della Dea, protagonista in campionato e in Europa League con l’Atalanta, rappresenta un profilo ideale per rilanciare l’attacco bianconero. Il prezzo, però, non è affatto contenuto: almeno 60 milioni. Ecco perché la Champions League diventa condizione essenziale e senza qualificazione, ogni sogno rischia di svanire. Con l’Europa che conta, invece, si potrebbe anche tentare il doppio affondo: Lookman e, magari, un’alternativa come Jonathan David del Lille, valutato tra i 20 e i 25 milioni. Ma tutto dipenderà dagli incastri e al momento è l’asse Napoli–United a muovere davvero il mercato.