Playoff Nba, i risultati di oggi: Denver fa 2-0, vincono Grizzlies e Bucks

di Mattia Zucchiatti 53

Memphis Grizzlies e Milwaukee Bucks vincono e pareggiano la serie 1-1 contro Los Angeles Lakers e Miami Heat. I Denver Nuggets invece battono i Minnesota Timberwolves e si portano sul 2-0. Ed è questa la gara più combattuta nella nottata di playoff Nba. Denver nel scondo quarto arriva a toccare il massimo vantaggio di +21, ma il margine si sgretola rapidamente, fino a portare Minnesota avanti allo scadere del terzo periodo. Nell’ultimo quarto però c’è la reazione di Nikola Jokic e compagni per portare a casa la vittoria del 2-0. Il fuoriclasse serbo è autore di 27 punti, nove rimbalzi e nove assist, mentre Jamal Murray brilla e chiude con 40 punti (13/22 al tiro), impreziositi da cinque assist. Per i T’Wolves non basta un Anthony Edwards da 41 punti.

Tutto il quintetto in doppia cifra per Memphis che supera 103-93 i Los Angeles Lakers. L’equilibrio si è spezzato già nel primo quarto con un vantaggio di +11, il timido accenno di rimonta dei Lakers di fatto non spaventa mai i Grizzlies che vedono in Xavier Tillman il miglior realizzatore con 22 punti e 13 rimbalzi. Ai Lakers invece non basta LeBron James che chiude con 28 punti, 12 rimbalzi. Senza Antetokounmpo, i Bucks vincono e convincono contro Miami. Ad indirizzare la contesa di fatto è il 46-27 nel secondo parziale, che aumenta il vantaggio sul +36. Jrue Holiday si concede una doppia doppia da 24 punti e 11 assist, mentre Brook Lopez ne aggiunge 25, mentre in uscita dalla panchina Pat Connaughton e Joe Ingles mettono insieme 39 punti.

Memphis Grizzlies-Los Angeles Lakers 103-93 (1-1)

Milwaukee Bucks-Miami Heat 138-122 (1-1)

Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves 122-113 (2-0)