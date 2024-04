Playoff NBA 2024, si chiude la stagione dei Suns: Minnesota chiude la serie sul 4-0

È finita questa notte la deludente stagione dei Phoenix Suns in NBA. Al Footprint Center i Minnesota Timberwolves vincono 116-122 e in gara-4 chiudono la serie del primo turno playoff sul 4-0. La partita più equilibrata dello sweep – dopo che Phoenix aveva mancato la tripla cifra di punti nei primi due impegni – vede anche una reazione d’orgoglio di Devin Booker, che realizza 49 punti con 5 rimbalzi e 6 assist, con tredici canestri a segno su ventuno tentati, ma in casa Suns l’unico a tenere il suo ritmo è Kevin Durant, autore di 33 punti e 9 rimbalzi e 5 assist. Gli altri non raggiungono la doppia cifra, a partire da Bradley Beal che chiude con 9 punti e una tripla a segno su cinque tentate. Prova collettiva più solida quella di Minnesota. Anthony Edwards spadroneggia con 40 punti, 9 rimbalzi e 6 assist, ma è in buona compagnia nel tabellino: Karl-Anthony Towns aggiunge la doppia doppia da 29 punti e 10 rimbalzi, mentre in doppia cifra vanno anche Jaden McDaniels (18) e Mike Conley (10). I T’Wolves ora attendono la vincente tra Nuggets e Lakers al secondo turno.

Gara di nervi e serie in parità (2-2) tra i Dallas Mavericks e i Los Angeles Clippers. Gara-4 finisce 111-116 e sorride agli ospiti che, senza Kawhi Leonard, si affidano ai 33 punti a testa di Paul George e James Harden, bravi a rimettere in piedi una gara iniziata con un +31 di vantaggio a metà secondo quarto, ma che si era complicata nel finale. In casa Dallas, Luka Doncic a referto si gode una tripla doppia da 29 punti, 10 assist e 10 rimbalzi, ma al tiro non è in una delle serate migliori (10/24 dal campo e 1/9 da tre). Discorso diverso per Kyrie Irving, che chiude con 40 punti (7 rimbalzi e 5 assist) e un 14/25 dal campo. Vittoria per i New York Knicks che salgono 3-1 nella serie coi Philadelphia 76ers grazie al successo per 97-92 in gara-4 sul parquet dei rivali. Protagonista assoluto è Jalen Brunson, che realizza 47 punti, 4 rimbalzi e 10 assist. Vittoria per gli Indiana Pacers che superano 126-113 i Milwaukee Bucks e si portano ad una sola vittoria dal passaggio del turno. Myles Turner realizza altri 29 punti (con 9 rimbalzi e 4 assist), mentre Tyrese Haliburton ne aggiunge 24. Promossi anche Andrew Nembhard (15 punti e 9 assist), Pascal Siakam (13 con 9 rimbalzi e 7 assist) e Aaron Nesmith (13). Senza Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard, i Bucks devono accontentarsi della doppia doppia di Kris Middleton, autore di 25 punti e 10 rimbalzi, e dei 27 di Brook Lopez. Minuti anche per Danilo Gallinari, che ne gioca 13 segnando 6 punti.

I risultati

Dallas Mavericks – Los Angeles Clippers 111-116 (2-2)

Philadelphia 76ers – New York Knicks 92-97 (1-3)

Indiana Pacers – Milwaukee Bucks 126-113 (3-1)

Phoenix Suns – Minnesota Timberwolves 116-122 (0-4)