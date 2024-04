Ostacolo Khachanov per Cobolli a Madrid: sognando gli ottavi con Sinner, sullo sfondo l’Olimpiade

Ci sono due italiani al terzo turno del Masters 1000 di Madrid 2024, ma a sorpresa insieme a Jannik Sinner c’è un giocatore che non è né Musetti, né Sonego, né Arnaldi, né Berrettini. Si tratta invece di Flavio Cobolli, ennesimo talento dell’Italtennis, che grazie a due vittorie ai danni di avversari cileni ha raggiunto uno dei risultati più prestigiosi della giovane carriera a livello Atp. Il talento romano ha sconfitto prima Tabilo e poi ancora Jarry, contro cui aveva già ottenuto una vittoria strepitosa a inizio anno a Melbourne. Il suo torneo sarebbe stato già ampiamente positivo dopo aver superato il primo turno, invece Flavio ha voluto strafare e si è regalato un’interessante sfida contro Karen Khachanov.

Se contro Jarry ipotizzare una vittoria era difficile ma non impossibile, contro il russo servirà invece una prestazione ancora migliore per sperare di poter accedere agli ottavi. Khachanov è infatti un giocatore estremamente solido, che specialmente in condizioni come quelle in altura dove si gioca il torneo di Madrid sa esaltarsi, facendo male col suo potente servizio. La notizia positiva per Flavio è che si tratterà di un incontro simile a quello appena vinto, seppur Khachanov non sia Jarry (meno forte su terra rossa, ma più pericoloso nel complesso).

Sognare però non costa nulla e, nonostante una vittoria dell’azzurro paghi oltre tre volte la posta in palio, Cobolli potrà scendere in campo senza troppe pressioni, consapevole da questo punto del torneo in poi tutto ciò che arriverà sarà qualcosa di guadagnato, di più di quanto ci si potesse aspettare alla vigilia. Detto questo, Flavio farà tutto il possibile per tentare di proseguire il suo cammino, innanzitutto per regalarsi una prestigiosa sfida contro il connazionale Jannik Sinner (verosimilmente, salvo miracoli sportivi del russo Kotov), su un palcoscenico di prestigio. E poi c’è il discorso Olimpiadi, con Cobolli attualmente non qualificato poiché quinto italiano nella speciale Race (ci sono a disposizione massimo 4 posti per nazione) ma con Luciano Darderi nel mirino, ancora raggiungibile. Vincere sarebbe perciò fondamentale così da ricucire il gap e poi giocarsi il tutto per tutto negli ultimi tornei.

Discorsi che sicuramente sfiorano la mente di Cobolli, ma che al momento passano in secondo piano: il primo obiettivo è fare bella figura contro Khachanov e provare a mettere a segno un altro upset. Flavio sta giocando davvero bene e non parte affatto battuto in partenza. Inutile rimarcare ancora una volta che non sarà facile; iniziare a portare a casa partite del genere, però, sarebbe fondamentale, anche per la classifica. Allo stato attuale, Cobolli è virtualmente numero 58 delle classifiche Atp (best ranking), con la top 50 distante meno di 100 punti. Appuntamento in tarda serata sull’Arantxa Sanchez Stadium.