Nba Playoffs 2024: Denver e Okc chiudono la serie, Boston sul 3-1 con Miami

Nella notte Nba hanno chiuso le rispettive serie di primo turno dei play-off 2024 i Denver Nuggets e gli Oklahoma City Thunder. I numeri 1 della Western Conference hanno rifilato uno sweep ai New Orleans Pelicans, concludendo in bellezza in gara4 con la vittoria 97-89 in trasferta. Man of the match ancora una volta è Shai Gilgeous-Alexander, che chiude come miglior realizzatore nella quarta gara su quattro della serie, questa volta con 24 punti, a cui aggiunge anche 10 rimbalzi. Stesso bottino anche per Jalen Williams. Dall’altra parte non bastano i 20 punti di McCollum e la doppia doppia da 19 punti e 13 rimbalzi di Valanciunas. Okc attende ora l’esito della serie tra Clippers e Mavericks, attualmente sul 2-2. I campioni in carica hanno invece posto fine alla stagione dei Los Angeles Lakers con la vittoria 108-106 in gara5. Gara sempre in equilibrio, risolta ancora una volta da un jumper di Jamal Murray a 4″ dalla sirena, esattamente come successo in gara2. Murray è anche il miglior realizzatore con 32 punti, seguito da Porter Jr. con 26 e da Jokic con 25 punti, 20 rimbalzi e 9 assist. Ai losangelini non basta la quasi tripla doppia da 30 punti, 9 rimbalzi e 11 assist di LeBron James. I Nuggets affronteranno ora in semifinale di Conference i Minnesota Timberwolves, reduci dal sonoro 4-0 ai Phoenix Suns.

Nella Eastern Conference invece si portano sul 3-1 i Boston Celtics, che vincono ancora nettamente per 102-88 sul parquet dei Miami Heat, dominando dal primo minuto fino alla sirena. I numeri 1 ad Est trovano una super prestazione da parte di Derrick White, capace di mettere a bersaglio 38 punti con uno splendido 8/15 da tre. La squadra di Spoelstra non riesce invece a replicare le percentuali dalla lunga distanza di gara2, che le avevano consentito l’exploit nel Massachussetts, e si devono accontentare dei 25 punti con 17 rimbalzi di Adebayo. I Celtics avranno ora il match point per chiudere in gara5 davanti al proprio pubblico.