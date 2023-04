Playoff NBA 2023: vittorie per Boston, Cleveland e Phoenix

Si sono disputate nella notte ben tre gare dei Playoff NBA 2023, partite che hanno stabilito la situazione di tre ottavi di finale al termine di Gara 2. Delle sei squadre che sono scese sul parquet nelle scorse ore, la più vicina a conquistare un posto nei quarti di finale è Boston Celtics, che si è imposta su Atlanta Hawks per 119-106 e ha portato la serie sul 2-0 in proprio favore. Tra i padroni di casa, autori di ottime prove sono stati soprattutto Tatum (29 punti) e White (26 punti), mentre i migliori della squadra ospite sono stati Murray (29 punti) e Young (24 punti). Sull’1-1, invece, la serie tra Cleveland Cavaliers e New York Knicks: i quarti della regular season, che avevano ceduto per 101-97 in Gara 2, hanno reagito e hanno portato a casa questa partita grazie al punteggio di 107-90, ringraziando soprattutto l’ispirazione offensiva di Garland (32 punti) e LeVert (24 punti). Nella compagine ospite, invece, si segnalano le buone prove di Randle (22 punti) e di Brunson (20 punti). 1-1, infine, anche nella sfida tra Phoenix Suns e Los Angeles Clippers: i quarti della regular season a Ovest hanno preggiato i conti grazie ad un 123-109 più combattuto di quel che lo score potrebbe suggerire. Nei padroni di casa, i migliori sono stati Booker (38 punti) e Durant (25 punti), mente per gli ospiti hanno ben figurato Leonard (31 punti) e Westbrook (28 punti).