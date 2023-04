Philadelphia 76ers-Brooklyn Nets stasera in tv: canale, orario e diretta streaming gara-1 playoff NBA 2022/2023

Le indicazioni per seguire in TV la gara tra Philadelphia 76ers e Brooklyn Nets, gara-1 della serie playoff NBA 2022/2023. Giunti alla post-season con la terza testa di serie della Eastern Conference, la franchigia guidata da Joel Embiid e James Harden incrocia al primo turno dei Nets che arrivano ai playoffs con una squadra rivoluzionata rispetto ad inizio stagione. Non c’è più Durant e lo stesso vale per Kyrie Irving. Nettamente favoriti i 76ers, che iniziano con il fattore campo a disposizione. La palla a due è prevista per questa sera alle ore 19:00 italiane. Diretta TV su Sky Sport NBA e in streaming su Sky Go, NOW e su NBA League Pass.