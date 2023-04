Boston Celtics-Atlanta Hawks stasera in tv: canale, orario e diretta streaming gara-1 playoff NBA 2022/2023

Le indicazioni per seguire in TV la gara tra Boston Celtics e Atlanta Hawks, gara-1 della serie playoff NBA 2022/2023. Dopo un’ottima regular season, i Celtics iniziano la loro corsa in questi playoff, cercando di ripetere il successo dello scorso anno, quando arrivarono alle Finals, sconfitti dai Golden State Warriors. Il loro cammino ad Est inizia da questa serie di primo turno contro gli Hawks passati attraverso il play-in. La palla a due è prevista per questa sera alle ore 21:30 italiane. Diretta TV su Sky Sport NBA e in streaming su Sky Go, NOW e su NBA League Pass.