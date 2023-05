Golden State Warriors-Los Angeles Lakers stanotte in TV: canale, orario e diretta streaming NBA Playoff 2023

Stanotte, mercoledì 3 maggio alle ore 04:00, andrà in scena la sfida tra i Golden State Warriors e i Los Angeles Lakers, gara-1 delle semifinali della Western Conference per quel che concerne in Playoff NBA 2023. Nel primo turno di questi playoff, Golden State ha avuto la meglio dei Sacramento Kings con il punteggio di 4-3, mentre i Lakers si sono sbarazzati dei Memphis Grizzlies per 4-2.. Chi vincerà questo match ? La partita sarà trasmessa in TV su Sky Sport NBA e in streaming su Sky Go, NOW e sulla piattaforma NBA League Pass.