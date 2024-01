Nba, ufficializzati i quintetti per l’All Star Game: non c’è Curry, presente LeBron James

In vista dell’All Star Game del prossimo 18 febbraio, l’Nba ha ufficializzato i quintetti titolari per ciascuna Conference. A deciderli, tifosi, media specializzati e giocatori stessi. Balza all’occhio l’assenza di Stephen Curry, non selezionato nello starting five per la prima volta dal 2013, fatta eccezione per l’edizione 2020, che saltò per infortunio. Al suo posto, il canadese Shai Gilgeous-Alexander, guardia degli Oklahoma City Thunder secondi nella Western Conference. Per il resto, nessuna sorpresa a Ovest, con Kevin Durant, Nikola Jokic, Luka Doncic e capitan LeBron James a completare il quintetto. Il 39enne fuoriclasse dei Lakers giunge così alla sua ventesima partecipazione alla partita delle stelle, superando Kareem Abdul-Jabbar. Per quanto riguarda le scelte ad Est, il capitano sarà Giannis Antetokounmpo e avrà al suo fianco anche il suo compagno di squadra ai Milwaukee Bucks Damian Lillard. Gli altri tre sono l’Mvp della passata stagione Joel Embiid, Jayson Tatum e Tyrese Haliburton. Assente nel quintetto invece Trae Young, secondo classificato nel voto dei tifosi.