NBA, solo multa per Jokic dopo aver spintonato il proprietario dei Suns: ci sarà in gara-5

Nikola Jokic sarà presente in gara-5 della serie di secondo turno tra Denver Nuggets e Phoenix Suns, che si giocherà questa notte in Colorado. Il centro, due volte MVP dell’NBA, nel corso della quarta partita persa in Arizona aveva spintonato il proprietario dei Suns mentre cercava di affrettare la ripresa del gioco dopo una palla terminata fuori. Non è arrivata alcuna squalifica da parte della lega americana, che ha invece multato di 25.000 dollari il cestista serbo per aver “avuto un contatto inappropriato con uno spettatore seduto a bordo campo”. Lo stesso proprietario dei Suns, Mat Ishbia, aveva precedentemente ridimensionato l’accaduto tramite un post su twitter: “Una sospensione o una multa per l’incidente di ieri sera non sarebbe giusto. Ho molto rispetto per Jokic e non voglio vedere niente del genere. Eccitato per Gara 5! Forza Suns!”, ha twittato.