NBA: Shaquille O’Neal fa ancora la storia, la sua maglia ritirata ad Orlando

Nella notte, nonostante la sconfitta dei Magic contro OKC per 113-127, a Orlando si è respirata aria di festa, perché per la prima volta nella storia della franchigia è stata ritirata una maglia, precisamente quella numero 32 di Shaquille O’Neal, leggenda della palla a spicchi sempre protagonista fuori e dentro al campo. The Diesel, soprannome di Shaq, fu scelto alla numero 1 dai Magic al draft del 1992, e trascorse ben 4 stagioni alla corte della franchigia della Florida, per poi trasferirsi ai Lakers di Kobe per vincere 3 titoli e scrivere così la storia.

Durante il suo periodo ad Orlando, il 4 volte campione Nba ha disputato ben 295 partite, con una media di 27.2 punti, 12.5 rimbalzi e 2.8 stoppate, oltre che ha guadagnare il premio di Rookie of the Year nella sua prima stagione nella lega e arrivato alla prima storica finale per i Magic nel 94-95, per poi essere sconfitti per 4-0 dai Houston Rockets della leggenda Hakeem Olajuwon. Durante la cerimonia ha parlato uno dei suoi compagni durante il periodo che lo ha visto protagonista in Florida, ovvero Penny Hardaway, che con Shaq ha regalato spettacolo agli appassionati di Nba.

L’ex numero uno in maglia Magic ha dichiarato: «Mi hai reso grande vedendoti diventare grande… Devo tutta la mia carriera al fatto di averti nella mia vita». Shaq durante la cerimonia ha espresso il suo grande amore verso Orlando: «Ho molti ricordi magici (Shaq usa la parola Magic per riferirsi alla franchigia), non c’è nessun altro posto in cui avrei voluto iniziare la mia carriera, Orlando avrà sempre un posto speciale nel mio cuore». O’Neal è a quota 3, infatti oltre i Magic la sua maglia è stata ritarata dai Los Angel Lakers e i Miami Heat. Shaq raggiunge così altri grandi della storia Nba che hanno raggiunto questo traguardo, per la precisione “Pistol” Pete Maravich, Wilt Chamberlain e Bill Russell. La sua è stata una carriera dominante e il gesto compiuto dai Magic rende omaggio ad una leggenda di questo sport.