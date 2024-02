Liga, tifoso molesta Ocampos: 6.000 euro di multa e divieto di accesso agli stadi per un anno

Costerà caro al tifoso che ha molestato Lucas Ocampos il gesto in occasione della sfida di Liga tra Rayo Vallecano e Siviglia. Il Comitato Antiviolenza ha infatti proposto una multa di 6.000 euro e il divieto di accesso agli impianti sportivi per un periodo di 12 mesi. Il ragazzo, minorenne, era seduto in prima fila quando ha infilato un dito nel didietro di Ocampos mentre il giocatore si accingeva a battere una rimessa laterale. L’argentino si è comportato in maniera di esemplare, continuando la partita ma denunciando l’accaduto nell’intervista a caldo: “Spero che la Liga si comporti come con altri temi quali il razzismo“. Detto fatto: pochi giorni dopo è arrivata la sanzione ai danni del tifoso e la Liga ha annunciato che sporgerà denuncia contro l’autore presso la Procura dei Minori.