L’Olimpia Milano vince 86-80 contro Monaco, nella gara valida per la ventisettesima giornata di Eurolega 2024/2025. Gli uomini di Ettore Messina riescono a controllare il match e portano a casa il risultato, sebbene con un brivido finale che ha visto le due squadre lottare punto a punto. Monaco, quarto in classifica, viene fermato da un’Olimpia in nona piazza e alla ricerca della rimonta.

OLIMPIA MILANO-MONACO: LA CRONACA

La partita non inizia nel migliore dei modi per Milano. Gli uomini di Ettore Messina si trovano presto a inseguire, mentre Monaco prende il largo. L’Olimpia non ha però intenzione di demordere e negli ultimi minuti mette a segno una serie di canestri dalla vitale importanza. In breve tempo, le distanze tra le due squadre si dimezza e il primo quarto termina per 18-19. Milano aumenta i giri del motore nel corso del parziale successivo, mettendo la freccia e perfezionando il sorpasso ai danni degli ospiti. Monaco a costretto a interrompere il gioco a pochi secondi dalla fine, con il risultato sul 49-42. Le due squadre non trovano più il canestro e le due formazioni vanno a riposo a sette lunghezze di distanza.

I milanesi rimangono in cattedra durante la terza frazione. La squadra di casa prende allunga le distanze, collezionando canestri importanti. Mirotic e Shields, già protagonisti nella prima metà di gara, si confermano perni fondamentali per Messina. A dieci minuti dalla sirena finale, il risultato è di 68-61. L’ultima frazione vede Milano cadere in difficoltà. Monaco dà un importante colpo di reni, che porta la formazione in trasferta a meno uno sul 72-71. L’Olimpia rimane in vantaggio, ma per appena un possesso. A pochi secondi dal termine del match, il risultato è fermo sull’80-80. Milano, con un ultimo sprint, rimette la testa avanti e vince 86-80.

I MIGLIORI IN CAMPO

MIROTIC:

Nikola Mirotic è il primo degli uomini di Messina a raggiungere la doppia cifra. Nell’arco dei primi venti minuti in campo, il numero 33, mette a segno dieci punti. Al termine della partita, risulta essere il miglior marcatore di Milano, con un totale di 22 punti collezionati.

SHIELDS:

Shavon Shields è una delle figure chiave del match. Il cestista dell’Olimpia trova diversi canestri nella prima parte della partita, raggiungendo la doppia cifra poco dopo il via del terzo quarto. La seconda metà di gara lo vede protagonista e Shields mette a punto 19 punti.

OKOBO:

Okobo risulta essere il miglior marcatore di Monaco, avendo collezionato 16 punti in poco più di 23 minuti in campo. La doppia cifra del cestista non basta però alla squadra in trasferta per staccare la vittoria.

JAMES:

James è il secondo miglior giocatore di Monaco questa sera. Il titolare va a segno in diverse occasioni, collezionando 15 punti nell’arco di ventotto minuti spesi in campo.