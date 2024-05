NBA Playoffs 2024: Dallas raggiunge OKC al secondo turno, sarà gara-7 tra Cavaliers e Magic

Pronostico rispettato in entrambe le sfide valide per gara-6 dei Playoffs NBA 2024 andate in scena nella notte italiana. I Dallas Mavericks hanno completato l’opera contro i Los Angeles Clippers, chiudendo la serie e staccando il pass per il secondo turno. Decisivo il successo per 114-101 davanti al pubblico di casa, targato – neanche a dirlo – Irving–Doncic. 30 punti per il primo, 28 per il secondo (insieme a 13 rimbalzi) in un match equilibrato per un solo tempo. I Mavs hanno infatti fatto la differenza nel terzo parziale, chiuso sul +15, per poi amministrare il vantaggio nell’ultima frazione. Eliminati dunque George e compagni, che non riescono nella rimonta e salutano i Playoffs. Dallas se la vedrà invece contro gli Oklahoma City Thunder, primi al termine della regular season ma non imbattibili.

RISULTATI PLAYOFFS

IL TABELLONE DEI PLAYOFFS

PROGRAMMA TV DEI PLAYOFFS

Continua a regnare invece il fattore campo tra Cleveland Cavaliers e Orlando Magic, che si contenderanno il passaggio del turno in quella che sarà la prima gara-7 della post-season. I Cavs hanno avuto un match point, ma sono stati sconfitto per 103-96 in una sfida particolarmente equilibrata e piena di ribaltamenti di fronte. Gli ospiti sono stati anche avanti di 9 lunghezze nel terzo parziale, ma le due squadre sono andate avanti punto a punto per buona parte dell’ultimo quarto prima dell’allungo decisivo di Paolo Banchero (27 punti, miglior realizzatore dei suoi) e compagni. Nonostante il ko, non è passata inosservata la clamorosa prestazione di Donovan Mitchell, autore di 50 punti, vale a dire più del 50% di quelli messi a referto dalla sua squadra. Appuntamento a domenica 5 maggio per scoprire l’avversaria dei Boston Celtics.