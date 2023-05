NBA Playoffs 2023: Nuggets completano lo sweep sui Lakers e conquistano le prime Finals della loro storia

I Denver Nuggets completano lo sweep dei Los Angeles Lakers e avanzano alle prime NBA Finals della loro storia. Alla Crypto.com Arena di Downtown LA finisce 4-0 la serie a favore della prima testa di serie della Western Conference, che nel corso dell’ultima settimana si è dimostrata chiaramente superiore in quasi ogni aspetto del gioco. Pochi rimpianti per LeBron James e compagni, che dato come era iniziata la stagione e la posizione di classifica in cui si trovavano a febbraio possono considerare un successo il percorso fatto negli ultimi mesi e questa cavalcata nei playoffs, finendo per poi perdere contro una squadra semplicemente più attrezzata.

Spalle al muro i Lakers si presentano con due cambi abbastanza prevedibili in quintetto: ci sono Schroder e Hachimura al posto di Russell e Vanderbilt, due pesci fuor d’acqua in questa serie. Nel primo tempo LeBron si prende il palcoscenico, segnando 31 punti nei primi 24′ di partita (chiuderà con 40). I Lakers sembrano abbastanza in controllo e vanno avanti in doppia cifra contro dei Nuggets che in difesa ancora non allacciano le cinture.

Tutto cambia al ritorno in campo dall’intervallo, con Denver che ancora una volta dimostra di poter giocare un po’ al gatto col topo contro questi Lakers. Terzo quarto dominante di Jokic e soci, chiuso con 36-16 di parziale che stravolge la partita. Negli ultimi 12′ è Denver a controllare la contesa, con Los Angeles che prova con tutte le sue forze a rimanere a contatto. In qualche modo ci riesce, arrivando ad avere anche il tiro per mandare la sfida ai supplementari, ma nel traffico James viene fermato dalla difesa avversaria. Denver vince 113-111 e vola alle NBA Finals.