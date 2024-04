NBA Playoffs 2023/2024: i Lakers trascinano la serie con Denver a gara-5, successi per Boston e OKC

Prosegue il primo turno dei Playoff NBA 2023/2024, con le serie che entrano nel vivo e non smettono di regalare spettacolo. La sfida più attesa era quella della Crypto.com Arena, dove i Denver Nuggets avevano il primo dei quattro match point per mandare al tappeto i Los Angeles Lakers. Nonostante una tripla doppia di Nikola Jokic (33 punti, 14 rimbalzi e 14 assist), ciò non è accaduto e i gialloviola, in un lampo d’orgoglio, sono riusciti a regalarsi quantomeno gara-5 col punteggio di 119-108. Merito di un eterno LeBron James da 30 punti, ma anche del solito Anthony Davis (25 punti e 23 rimbalzi) e dei 42 punti (21 a testa) arrivati da Reaves e Russell. La serie torna dunque in Colorado, con i Nuggets che potranno chiudere in casa: appuntamento nella notte tra lunedì e martedì alle ore 04.00

Sono tornati avanti invece i Boston Celtics, che dopo il passo falso di gara-2 hanno ristabilito il fattore in campo, superando per 104-84 i Miami Heat. A senso unico il match della Florida, indirizzato dalla squadra ospite già nel primo tempo. Sugli scudi Tatum e Brown (22 punti per entrambi, ma per il primo anche 11 rimbalzi). Agli Heat non è bastato il solito Adebayo da 20 punti. Tutti facile anche per gli Oklahoma City Thunder, protagonisti di una netta vittoria in gara-3 sul campo dei New Orleans Pelicans. 106-85 il punteggio finale, con Gilgeous-Alexander, Williams e Giddey tutti sopra i 20 punti. OKC conduce dunque 3-0 e, dopo una regular season da applausi, prosegue il suo cammino anche nella post-season: il secondo turno è a un passo.

L’unica serie in cui al momento regna l’equilibrio più totale è quella tra Cleveland Cavaliers e Orlando Magic, appaiate sul 2-2 dopo le prime quattro gare. Se le due sfide andate in scena in Ohio non erano state particolarmente combattute, con la squadra di casa che si è imposta in entrambi i casa di 10 o più punti, quelle in Florida lo sono state ancora meno. Banchero e compagni avevano vinto di 38 in gara-3 e si sono ripetuti in gara-4, trionfando con uno scarto di 23 punti (112-89). A prendersi la scena è stato Wagner, con una doppia doppia da 34 punti e 13 assist.