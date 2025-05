Golden State fallisce il secondo match point. Gli Warriors, dopo essere andati ko in gara-5 a Houston, non riescono a chiudere i conti nemmeno a San Francisco e cedono 115-107 ai texani in gara-6. Mvp Fred VanVleet, che mette a referto 29 punti, 8 rimbalzi e 8 assist con il 4% dal campo (7/13) e il 67% dall’arco (6/9). Decisivo il disastroso avvio di quarto quarto della squadra di Steve Kerr, finita per scivolare sul -17 a nove minuti dalla sirena. Sponda Houston fondamentale apporto del comparto lunghi con i 21 punti+14 rimbalzi+6 assist di Alperen Sengun e i 17 punti+5 rimbalzi di Steven Adams. Ne aggiungono rispettivamente 14 e 12 Amen Thompson e Jalen Green. Non bastano a Golden State i 29 punti di Steph Curry e i 27 punti+9 rimbalzi+8 assist di Jimmy Butler.

Tutto rinviato a gara-7, che si giocherà in Texas nella notte tra domenica 4 e lunedì 5 maggio alle 02.30. Chi vince trova i Minnesota Timberwolves in semifinale di Western Conference.