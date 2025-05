Stefania Constantini e Amos Mosaner volano in finale nei Mondiali di curling doppio misto 2025, in corso a Fredericton (Canada). Il duo azzurro, campione olimpico in carica, supera l’Estonia all’ultimo tiro dell’extra end con il punteggio di 7-6. Risultato storico per il curling italiano, che in un Mondiale non aveva mai raggiunto una finale. In Canada i campionissimi azzurri stanno portando a compimento un percorso mozzafiato. Il girone A, infatti, lo hanno concluso saldamente al primo posto grazie alle nove vittorie in altrettanti match disputati contro Finlandia (10-3), Germania (10-3), Corea del Sud (9-4), Danimarca (8-5), Canada (7-5), Scozia (7-4), Cina (8-2), Svezia (6-4) e Paesi Bassi (8-5 all’extra-end). Ora la finale sarà contro la Scozia di Bruce Mouat e Jennifer Dodds, già battuti 7-4 nel Round Robin. Constantini/Mosaner partiranno favoriti questa sera alle 19.00, forti anche di una striscia aperta di 21 vittorie consecutive. “È stata una vera e propria battaglia, sono molto orgogliosa della nostra prestazione. Tensione? L’abbiamo gestita molto bene e nel finale è stato anche divertente”, le parole di Constantini. “Cerchiamo sempre di dare il nostro meglio, partita dopo partita – aggiunge Mosaner – Questa con l’Estonia è stata veramente tiratissima, loro hanno giocato alla grande. Alla fine, con la tensione a mille, ci ha pensato Stefania a risolvere la gara con un paio di tiri fantastici. Vittoria pesantissima per noi”.