Denver non sbaglia, vince gara-7 ed elimina i Los Angeles Clippers al primo turno dei Playoff Nba 2025. Fattore campo decisivo con i Nuggets che hanno dominato la parte centrale dell’incontro grazie a un secondo quarto da 37-21 e un terzo da 35-19. Grande prova corale della franchigia del Michigan, che manda ben sei giocatori in doppia cifra. Aaron Gordon guida il gruppo con 22 punti, 4 rimbalzi e 5 assist. Bene Christian Braun con 21 punti, 5 rimbalzi e 4 assist. Jamal Murray, Nikola Jokic e Russell Westbrook terminano con 16 punti. Il centro aggiunge anche 10 rimbalzi e 8 assist in tabellino. Per Michael Porter Jr. 15 punti e 6 rimbalzi. Delude, come storicamente già successo, negli elimination game James Harden. Soli 7 punti per la guardia dei Clippers. Niente da fare per Kawhi Leonard (22 punti+5 rimbalzi) e compagni, che escono al primo turno nonostante un finale di regular season di altissimo livello. Serie probabilmente decisa dal buzzer beater di Gordon, su airball di Jokic, in gara-4.