Nba, Playoff 2023: Miami senza pietà, travolti i Boston Celtics in gara-3

E’ un monologo dei Miami Heat gara-3 dei Playoff 2023 NBA, in cui non c’è storia e i Boston Celtics vengono travolti con un severo 128-102. Da Tatum e compagni ci si aspettava una scossa, una reazione d’orgoglio dopo le due sconfitte casalinghe in avvio di serie e invece così non è stato. La franchigia della Florida è scesa in campo più convinta e non si è limitata a vincere ma ha bensì umiliato gli avversari, infliggendo ai Celtics la peggior sconfitta della loro storia ai playoff.

Un po’ a sorpresa, il protagonista della serata non è il solito Jimmy Butler e neppure Bam Adebayo. Le luci dei riflettori sono infatti puntate su Gabe Vincent, miglior realizzatore con 29 punti, spalleggiato da un’altra garanzia come Duncan Robinson (22 punti per lui). Serie che appare compromessa e che potrebbe già chiudersi in gara-4, in programma tra due giorni sempre al Kaseya Center. Stavolta Boston non partirà favorita e chissà che non possa essere una buona notizia visto che finora non ha mai rispettato il pronostico della vigilia.