NBA Playoff 2023, è dominio Golden State in gara-2: 1-1 nella serie con i Lakers

Dominio dei Golden State Warriors in gara-2 delle semifinali dei playoff NBA per quel che concerne la Western Conference: dopo il 117-112 che aveva regalato ai Los Angeles Lakers il punto dell’1-0, i padroni di casa si sono subito rimessi in carreggiata con uno spumeggiante 127-100, impattando sull’1-1 ed evitando di veder i propri rivali allungare. Grandissime prove offensive di Klay Thompson (30 punti) e di Stephen Curry (20 punti), mentre agli ospiti non sono bastati i 23 punti di LeBron James e i 21 punti di Rui Hachimura. Dopo un primo quarto terminato sullo score di 26-33, Golden State ha giocato un secondo e un terzo periodo strepitosi, andando a segno rispettivamente 41 e 43 volte, salvo poi gestire nel periodo finale. Si tornerà in campo, a Los Angeles, domenica 7 maggio alle ore 02:30: chi vincerà, si prenderà un importante vantaggio nella corsa alla finale.