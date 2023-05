Napoli, festeggiamenti scudetto nella notte: un decesso

Si registra un decesso nella notte di Napoli, città che ha festeggiato il terzo scudetto della sua storia 33 anni dopo l’ultima volta. Si chiama Vincenzo Costanzo, ha 26 anni e il suo decesso sembra non essere in alcun modo legato ai festeggiamenti nella notte. Sono 203 i feriti arrivati nei pronto soccorso degli ospedali di Napoli gestiti dall’Asl Napoli 1 durante la notte dei festeggiamenti per lo scudetto. Tra questi ci sono anche le persone coinvolte in quella che sembra una sparatoria che ha provocato una vittima. 38 erano codici bianchi, 65 verdi (tra cui 3 poliziotti), 75 gialli e 22 rossi. Una ragazza di 20 anni, infine, è ricoverata nell’ospedale di Frattamaggiore, in codice rosso con trauma cranico ed emorragia celebrale, in pericolo di morte. La ragazza è stata investita quando si trovava insieme ad altre tre persone, mentre erano in corso i festeggiamenti per lo scudetto del Napoli.