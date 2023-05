Boxe: Forte contro Grandelli, capitolo secondo. A Tivoli tre titoli europei e i talenti romani in mostra

Stasera, venerdì 5 maggio, l’Italia potrebbe avere tre campioni europei di boxe. Presso il Palasport di Tivoli, in una serata organizzata dalla Opi Since 82, i riflettori sono puntati sul rematch tra Mauro Forte (17-0-2, 7KO) e Francesco Grandelli (16-1-2, 3KO) con il Titolo Europeo dei pesi piuma in palio. Romano il primo, torinese il secondo. Si sono già sfidati nel novembre 2021, quando un pareggio per Split Draw permise a Mauro Forte di difendere con successo la cintura di campione dell’Unione Europea. “Credo sia un bel traguardo per tutti, sia per me che per Grandelli e anche per il pugilato italiano – ha detto Forte -. È un derby, e quindi ha tutto un fascino particolare. Anche perché ripeto, oltre alla cintura è una questione davvero di definire chi sia il migliore d’Italia, è un match vero, difficile, più tosto della maggior parte degli incontri che si vedono in Italia. Dobbiamo rischiare il tutto per tutto”. La cintura, lasciata vacante da Kiko Martinez, fa gola anche a Grandelli che assicura di voler “osare di più”. Entrambi salgono sul ring di Tivoli dopo una preparazione di alto livello condotta all’estero. Grandelli ha lavorato a Londra, prendendo parte a sessioni di sparring con un grande profilo della boxe come Michael Conlan. Forte ha saggiato la sua condizione nel Regno Unito (sparring contro Jordan Gill, ex campione europeo) e ad Assisi, dove era impegnata la nazionale di boxe in vista dei Mondiali.

Non solo però main event. Tivoli mette in palio altri due titoli europei. Stephanie Silva (7-0-0) è alla seconda difesa della sua cintura di campionessa europea dei supermosca contro la francese Mailys Gangloff (8-3-0, 2KO), mentre Simona Salvatori (8-0-0, 2KO) sfiderà Johanna Wonyou (8-0-0, 2KO) per il vacante titolo europeo dei pesi gallo. Prima però spazio ai talenti della scena pugilistica romana. Fresco di vittoria del Trofeo delle Cinture, Armando Casamonica (9-0-0, 1KO) dalla palestra del Quadraro cerca un salto di qualità ulteriore per guadagnarsi la chance del titolo italiano dei superleggeri. Occhi puntati anche su Gloria Peritore (1-0), campionessa del mondo di kickboxing, pronta ora a disputare il suo secondo match da professionista. Poi Mario Manfredi (2-0, 1KO) e Francesco Faraoni (1-0), fratello del kickboxer Mattia. In palio tre titoli europei e forse anche un’indicazione più chiara sul futuro del pugilato romano.