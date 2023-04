NBA, Playoff 2023: Boston si assicura il passaggio del turno, 4-2 su Atlanta

Avevano chiuso al secondo posto la regular season della Eastern Conference e non hanno deluso al primo turno dei Playoff NBA: i Boston Celtics chiudono sul 4-2 la serie con gli Atlanta Hawks e si assicurano un posto nei quarti di finale. Al prossimo turno dovranno vedersela con i temibili Philadelphia 76ers, squadra che più di tutte ha convinto in questo primo turno dei playoff: 4-0, infatti, il loro nettissimo successo sui Brooklyn Nets, in quella che sulla carta poteva essere – e non è stata – una delle serie più equilibrate di tutte. Ma tornando al match tra Boston e Atlanta, dopo aver perso 117-119 una gara-5 che aveva riaperto le sorti dello scontro, i Celtics hanno chiuso i conti in una gara-6 altrettanto equilibrata e terminata con il punteggio di 128-120. L’incontro è stato difficile da prevedere fino alla fine e la compagine ospite è riuscita a prevalere soltanto grazie ad un allungo – l’unico di un match tiratissimo – avvenuto nell’ultimo scorcio del quarto conclusivo: fino al 43′ di gioco, infatti, i due quintetti si trovavano nella situazione di 113-113. Per Boston, i migliori in campo sono stati Brown (32 punti) e Tatum (30 punti), mentre i padroni di casa sono stati trascinati da Young (30 punti) e da Hunter (20 punti).