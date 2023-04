Nba, Play-In 2023: Bulls e Thunder avanti, battuti Raptors e Pelicans

di Mattia Zucchiatti 70

Chicago Bulls e Oklahoma City Thunder avanti nel Play-In. Toronto e New Orleans sono eliminate dalla corsa alla postseason. E’ il doppio verdetto di una nottata Nba che sorride a chi è in trasferta. A partire dai Bulls che sul campo dei Raptors trovano un successo in rimonta dopo essere stati in svantaggio per -19 al terzo quarto. La copertina della serata alla Scotiabank Arena è tutta di Zach LaVine, che nel delicato terzo periodo realizza 17 dei 39 a referto, con un 12/22 al tiro, 13/15 ai liberi, con sei rimbalzi e tre assist ad impreziosire una prova sontuosa. Al resto pensano un Nikola Vucevic da 14 punti e 13 rimbalzi e DeMar DeRozan (23 punti). In casa Toronto spiccano le prove di Pascal Siakam (32 punti, nove rimbalzi e sei assist), Scottie Barnes (doppia doppia da 19 punti e 10 rimbalzi) e Fred VanVleet (26 punti, 12 rimbalzi, 8 assist). Non bastano però nel match decisivo che sorride a Chicago, che ora se la vedrà con Miami, con in palio il pass per la sfida ai Milwaukee Bucks al primo turno.

Ad ovest sono invece i Thunder ad inseguire l’ultimo posto utile grazie ad un successo (118-123) sui New Orleans Pelicans. L’equilibrio del primo tempo si spezza nel terzo quarto, quando Oklahoma mette la freccia con un parziale da 24-39. Shai Gilgeous-Alexander chiude con 32 punti a referto, Josh Giddey va ad un rimbalzo dalla tripla doppia con 31 punti e 10 assist, mentre Lu Dort ne aggiunge 27. Niente da fare per i Pelicans, aggrappati fino all’ultimo ad un quintetto tutto in doppia cifra, con i 30 punti di Brandon Ingram (7 assist e 6 rimbalzi) e alla doppia doppia di Valanciunas (16 punti e 18 rimbalzi). “In campo quando mi sentirò il vero Zion”, aveva detto Williamson alla vigilia. Lo rivedremo il prossimo anno. I Thunder invece cercano i playoff contro i Timberwolves.

Toronto Raptors – Chicago Bulls 105-109

New Orleans Pelicans – Oklahoma City Thunder 118-123