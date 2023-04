Highlights Toronto Raptors-Chicago Bulls 105-109: Nba Play-In 2023 (VIDEO)

di Mattia Zucchiatti 23

I Chicago Bulls battono in trasferta 105-109 i Toronto Raptors e si giocano la chance per i playoff contro i Miami Heat. Protagonista è Zach LaVine, autore di 39 a referto, con un 12/22 al tiro, 13/15 ai liberi, con sei rimbalzi e tre assist. Al resto pensano un Nikola Vucevic da 14 punti e 13 rimbalzi e DeMar DeRozan (23 punti). In casa Toronto non bastano le prestazioni di Pascal Siakam (32 punti, nove rimbalzi e sei assist), Scottie Barnes (doppia doppia da 19 punti e 10 rimbalzi) e Fred VanVleet (26 punti, 12 rimbalzi, 8 assist).