NBA, i Philadelphia 76ers esonerano l’head coach Doc Rivers

Dopo tre stagioni termina l’esperienza di Doc Rivers con i Philadelphia 76ers. L’esperto head coach per la terza annata di fila ha visto la sua squada eliminata alle semifinali di Conference, un bilancio a questo punto considerato negativo dal front office della franchigia, che può contare sull’MVP dell’ultima regular season Joel Embiid. I successi ottenuti durante le stagioni regolare non sono bastati all’ex coach di Celtics e Clippers per mantenere il posto. Philadelphia diventa così la quinta squadra a cambiare allenatore dopo Milwaukee, Phoenix, Toronto e Detroit.