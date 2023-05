Neanche il tempo di metabolizzare l’eliminazione in Champions League, che Stefano Pioli è già stato raggiunto dagli inviati di Striscia la Notizia. In arrivo un Tapiro d’oro per il tecnico rossonero, nella puntata che andrà in onda questa sera su Canale 5. “Abbiamo dato il massimo – ha analizzato Pioli – Quando vai così in alto e poi cadi ti fai ancora più male”.