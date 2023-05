Inter, Lukaku: “Remiamo tutti nella stessa direzione”

“Era importante per noi, anche perché – dobbiamo essere onesti – quest’anno è stato molto complicato e siamo stati inconstanti in campionato. Credo però che abbiamo avuto un bel cambio di marcia negli ultimi mesi, siamo stati molto solidi in campionato e anche nelle coppe, ognuno ha fatto il suo lavoro, il mister ha trovato le sue rotazioni. Chiunque gioca dà il massimo e chi entra in campo dopo lo fa allo stesso modo, tutti remiamo verso un obiettivo comune”. Lo ha dichiarato Romelu Lukaku ai microfoni di CBS/Paramount+ al termine dell’Euroderby di ritorno tra Inter e Milan che ha mandato i nerazzurri in finale di Champions League.

“Vogliamo finire il più in alto possibile in campionato e provare ad aggiudicarci la Coppa Italia e la Champions League. La squadra ha perso diversi punti in Serie A e preso tanti gol, ma sappiamo che si vince con la difesa e negli ultimi mesi siamo tornati a fare bene anche lì, poi siamo tornati anche a segnare tanto”, ha proseguito il belga, che poi ha parlato delle possibili avversarie: “Il Manchester City gioca un grande calcio e Guardiola è un allenatore brillante, molto diverso dagli altri allenatori di Premier League. Il Real Madrid ha due ali di grandi qualità come Rodrygo e Vinicius. Voglio vedere una grande partita e vediamo chi arriverà in finale”.

L’attaccante è poi tornato anche sulle sue difficoltà legate agli infortuni in questa stagione: “Sono stati dei mesi difficili, quando mi sono infortunato non abbiamo realizzato la gravità del problema. Io sono un giocatore esplosivo, quel tipo di infortunio mi ha tenuto fuori per diversi mesi, è stato difficile tornare, ho forzato ma vi sarete accorti che al Mondiale non ero al top e quello mi è costato un altro mese e mezzo di stop. Ora che sono in forma voglio dare il massimo”.