NBA: parte la nuova stagione, chi sono le favorite?

Il 24 Ottobre, scatterà la nuova stagione NBA, con le opening night tra Nuggets-Lakers e Warriors-Suns. Come ogni anno, c’è tanta curiosità di scoprire cosa riserverà l’annata del campionato di Basket più prestigioso al mondo, con le più grandi stelle della pallacanestro mondiale pronte a darsi battaglia per il trono.

Ad Est, le contender più accreditate rimangono: Boston Celtics, che seppur abbiano perso il leader carismatico della squadra: Marcus Smart e giocatori importanti come Robert Williams e Malcom Brogdon, hanno accolto nel loro roster Jrue Holiday e Kristaps Porzingis, che saranno i supporti delle due stelle dei neroverdi: Jayson Tatum e Jaylen Brown; Milwaukee Bucks, protagonisti della trade dell’estate, che ha visto approdare Damian Lillard in Wisconsin, andando a formare un duo da sogno con Giannis Antetokounmpo; Miami Heat, finalisti lo scorso anno, con Jimmy Butler leader della squadra. Incognita Philadelphia, da non escludere una ripresa di Atlanta e da tenere d’occhio il continuo processo di crescita di Cavaliers e Knicks.

Ad Ovest, la situazione è molto più incerta, a causa della folta concorrenza: Denver Nuggets, campioni in carica e con l’MVP Nikola Jokic deciso a riconfermarsi; Lakers, che hanno riconfermato i pezzi pregiati e inserito altri role players di livello; Suns, che hanno perso Deandre Ayton e Chris Paul ma hanno acquistato Bradley Beal, che assieme a Booker e Durant formerà il nuovo Big 3 della franchigia; Warriors, che hanno ingaggiato Chris Paul che si aggiunge ad un roster di altissimo livello; Sono le principali contender dell’Ovest. Anche il resto della conference presenta squadre interessanti: Grizzlies e Kings due squadre rodate e spina nel fianco per chiunque, rispettivamente 2^ e 3^ seed della scorsa Regular Season. Da monitorare e seguire con attenzione i giovanissimi Okc e i Dallas di Doncic ed Irving. New Orleans di Zion Williamson e Brandon Ingram decisi a centrare i Playoff. Incognita Clippers, con Leonard e George all’ultimo anno di contratto e tormentati dai problemi fisici e il livello del supporting cast decisamente ridotto. Per ultimo, ma non meno importante, l’enorme curiosità di vedere all’opera coi San Antonio Spurs di Greg Popovich, la scelta numero 1 del draft: Victor Wembanyama.